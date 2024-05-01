Николай Георгиевич / Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Георгиевич / Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.

Дочь: Арханьева Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Анастасия Филипповна

Качикасы, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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