Николай Георгиевич / Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.
Дочь: Арханьева Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Анастасия Филипповна
Качикасы, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно