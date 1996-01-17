Антофийчук Юлия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1931
Дата смерти17.01.1996
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931
Отец: Антофийчук Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жило Ольга Орестовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верёвкин Леонид Степанович
Черновцы, Чернівецька область
Смерть
17.01.1996
Николаев, Миколаївська область