Антофийчук Юлия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антофийчук Юлия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1931

Дата смерти

17.01.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931

Отец: Антофийчук Семен

Мать: Антофийчук Мария (Марийца)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жило Ольга Орестовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верёвкин Леонид Степанович

Черновцы, Чернівецька область
Смерть
17.01.1996
Николаев, Миколаївська область

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