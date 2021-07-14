Шебанов Виктор Григорьевич 23.04.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шебанов Виктор Григорьевич

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Место рождения

Константиновск, Константиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.04.1936

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936

Отец: Шебанов Григорий Матвеевич

Мать: Шебанова (Сазонова) Варвара Ивановна

Константиновск, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Пётр Викторович

Мать ребёнка: Шебанова Надежда Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Александр Викторович

Мать ребёнка: Шебанова Надежда Емельяновна

Рождение ребёнка
14.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шебанова Надежда Емельяновна

Константиновск, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
14.07.2021

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