Шебанов Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1936
Дата смерти14.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шебанова Надежда Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебанов Александр Викторович
Мать ребёнка: Шебанова Надежда Емельяновна
Рождение ребёнка
14.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шебанова Надежда Емельяновна
Смерть
14.07.2021