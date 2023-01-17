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Kogan (כהן) Abram Moshe

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

17.01.1867

Дата смерти

15.12.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Жена

1869 г.р.

Дети

1894 г.р.
1896 г.р.
1898 г.р.
1899 г.р.
1904 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1867

Отец: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Мать: Kogan (כהן) Khaya Sura

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
1891

Жена: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
19.01.1894

Сын: Kogan (כהן) Moyshe

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1896

Сын: Kogan (כהן) Srul

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1898

Сын: Kogan (כהן) Shaya

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
07.06.1899

Дочь: Zelda

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
21.04.1904

Дочь: Enta

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
21.04.1906

Сын: Kogan (כהן) Shmil

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
20.12.1910

Сын: Kogan (כהן) Meer

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
15.12.1938
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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