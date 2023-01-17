Kogan (כהן) Abram Moshe
Место рождения
Дата рождения17.01.1867
Дата смерти15.12.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1867
Отец: Kogan (כהן) Khaim Smuel
Мать: Kogan (כהן) Khaya Sura
Бракосочетание
1891
Жена: Kogan (כהן) Rivka
Рождение ребёнка
19.01.1894
Сын: Kogan (כהן) Moyshe
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka
Рождение ребёнка
1896
Сын: Kogan (כהן) Srul
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka
Рождение ребёнка
1898
Сын: Kogan (כהן) Shaya
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka
Рождение ребёнка
07.06.1899
Дочь: Zelda
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka
Рождение ребёнка
21.04.1904
Дочь: Enta
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka
Рождение ребёнка
21.04.1906
Сын: Kogan (כהן) Shmil
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka
Рождение ребёнка
20.12.1910
Сын: Kogan (כהן) Meer
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Rivka
Смерть
15.12.1938