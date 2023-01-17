Мажирин Алексей Данилович (Данилыч) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажирин Алексей Данилович (Данилыч)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1937

Дочь: Якупова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Крючкова (мажирина) Анна Ивановна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1941
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Умер в лагере
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