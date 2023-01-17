Мажирин Алексей Данилович (Данилыч)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1937
Дочь: Якупова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Крючкова (мажирина) Анна Ивановна
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1941
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Умер в лагере