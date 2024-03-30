Вересов Геннадий Константинович
Место рожденияд. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Дата рожденияОколо 15.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1856
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Работа или профессия
С 01.08.1880 по 01.08.1883
Шекснинский р., Вологодская обл.
учитель в Согожском земском училище Вологодского уезда
Образование
1880
Вологда
Вологодская Духовная Семинария
Работа или профессия
С 01.08.1883 по 01.09.1887
Кадников, Вологодская область
заведующий Кумзерского центрального земского училища Кадниковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно