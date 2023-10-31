Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1859 ст.
Сын: Торопченов Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев
Рождение ребёнка
24.10.1866
Дочь: Капитолина Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.
Сын: Торопченов Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно