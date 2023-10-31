Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1859 ст.

Сын: Торопченов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1866

Дочь: Капитолина Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.

Сын: Торопченов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Торопченов Иван Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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