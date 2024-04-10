Карташова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1944

Дочь: Усынина (Карташова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Карташов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1944

Дочь: Пронкина (Карташова) Валентина Иванова

Отец ребёнка: Карташов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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