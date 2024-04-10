Карташова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1944
Дочь: Усынина (Карташова) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Карташов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1944
Дочь: Пронкина (Карташова) Валентина Иванова
Отец ребёнка: Карташов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно