Балашов Егор (Георгий) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Егор (Георгий) Тимофеевич

Балашов Егор (Георгий) Тимофеевич

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

26.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Тимофей Митрофанов

Мать: Евдокия Тимонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
07.04.1852

Жена: Балашова Наталия Пахомова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Метрика о бракосочетании: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. Первым браком. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1867, стр. 1760.
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Балашов Иван Егорович

Мать ребёнка: Балашова Наталия Пахомова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1861

Дочь: Агриппина Егоровна

Мать ребёнка: Балашова Наталия Пахомова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Метрика о рождении: СЕЛО КОЛЫЧЕВО, Ц. СВ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №2119, стр. 332.
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Балашов Павел Егорович

Мать ребёнка: Балашова Наталия Пахомова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
26.11.1892
Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о смерти: Кусково село, Спасская церковь. (58 лет). Причина смерти: от рака желудка. Похоронен на приходском кладбище. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2583, стр. 598
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close