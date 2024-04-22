Балашов Егор (Георгий) Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти26.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Тимофей Митрофанов
Мать: Евдокия Тимонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
07.04.1852
Метрика о бракосочетании: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. Первым браком. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1867, стр. 1760.
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Балашова Наталия Пахомова
Рождение ребёнка
22.06.1861
Дочь: Агриппина Егоровна
Мать ребёнка: Балашова Наталия Пахомова
Метрика о рождении: СЕЛО КОЛЫЧЕВО, Ц. СВ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №2119, стр. 332.
Рождение ребёнка
1864 ст.
Мать ребёнка: Балашова Наталия Пахомова
Смерть
26.11.1892
Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о смерти: Кусково село, Спасская церковь. (58 лет). Причина смерти: от рака желудка. Похоронен на приходском кладбище. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2583, стр. 598