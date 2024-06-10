Костюченко (Костюк) Савва Павлов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюк Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
28.07.1843
Дочь: Костюк (Костюченко) Параскевия Саввина
Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
07.10.1845
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Пелагия
Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Костюченко (Костюк) Трофим Саввович
Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
08.01.1849
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евгения
Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно