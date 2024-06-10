Костюченко (Костюк) Савва Павлов 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Костюк) Савва Павлов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Костюченко (Костюк) Павел Мартинов

Мать: Костюченко Анастасия Данилова

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюк Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
28.07.1843

Дочь: Костюк (Костюченко) Параскевия Саввина

Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.10.1845

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Пелагия

Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Костюченко (Костюк) Трофим Саввович

Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.01.1849

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евгения

Мать ребёнка: Костюк Евдокия Никитина

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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