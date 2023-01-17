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Соловьева Мавра Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Соловьев Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Соловьев Поликарп Степанов

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Соловьев Георгий Степанов

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Стефан Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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