Соловьева Мавра Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Соловьев Поликарп Степанов
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Соловьев Георгий Степанов
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно