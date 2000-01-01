Сергеева (Сергеева) Пелагия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Сергеева) Пелагия Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Феодотович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Феодотович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Феодотович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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