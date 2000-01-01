Сергеева (Сергеева) Пелагия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Феодотович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Феодотович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Феодотович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно