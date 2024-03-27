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Трифонов Трифон

Место рождения

д.Ташлиярово, Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Трифонов Иван

Мать: Трифонова Варвара Васильева

д.Ташлиярово, Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
30.07.1873

Сын: Василий Трифонович

Мать ребёнка: Трифонова Екатерина

Ташлиярово, Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Трифонов Михаил

Мать ребёнка: Трифонова Екатерина

д.Ташлиярово, Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.03.1886

Сын: Трифонов Мартын

Мать ребёнка: Трифонова Екатерина

Ташлиярово, Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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