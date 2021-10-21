Большаков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1958
Дата смерти21.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1981
Сын: Большаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Большакова Александра Афанасьевна
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.10.2021