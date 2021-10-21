Большаков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1958

Дата смерти

21.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1981

Сын: Большаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Большакова Александра Афанасьевна

Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.10.2021

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