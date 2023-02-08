Додор Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор Матрона Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Василий Радионов

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Додор) София Васильевна

Отец ребёнка: Додор Василий Радионов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Додор) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Додор Василий Радионов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Додор Андрей 25.11.1908

Отец ребёнка: Додор Василий Радионов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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