Додор Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Додор) София Васильевна
Отец ребёнка: Додор Василий Радионов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Додор) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Додор Василий Радионов
Рождение ребёнка
25.11.1908
Отец ребёнка: Додор Василий Радионов
Смерть
Неизвестно