Чайковская Хана Михелевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чайковская Зинаида Ефимовна
Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чайковский Мендель Хаимович
Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чайковский Израиль Хаимович
Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чайковская Полина Ефимовна
Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чайковская Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Шелепина (Чайковская) Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич
Смерть
Неизвестно