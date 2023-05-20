Чайковская Хана Михелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайковская Хана Михелевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайковская Зинаида Ефимовна

Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайковский Мендель Хаимович

Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайковский Израиль Хаимович

Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайковская Полина Ефимовна

Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайковская Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич

Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Шелепина (Чайковская) Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Чайковский Хаим Менделевич

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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