Полынцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1927
Дата смерти30.12.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927
Отец: Полынцев Андрей
Мать: Полынцева Матрена
Бракосочетание
1953
Жена: Полынцева Александра
Рождение ребёнка
26.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полынцева Александра
Солгон, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полынцева Александра
Смерть
30.12.1994
Похороны
Неизвестно
с.Солгон