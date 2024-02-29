Полынцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынцев Иван

Полынцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1927

Дата смерти

30.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927

Отец: Полынцев Андрей

Мать: Полынцева Матрена

Бракосочетание
1953

Жена: Полынцева Александра

Рождение ребёнка
26.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полынцева Александра

Солгон, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полынцева Александра

Смерть
30.12.1994
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close