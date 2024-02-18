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Городнов Петр Иванович

Место рождения

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

23.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Городнов Иван

Мать: не указана

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городнова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городнова Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1883 ст.

Дочь: Зайцева (Городнова) Ксения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Городнов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.04.1907 ст.
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
умер от простуды

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