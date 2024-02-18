Городнов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смерти23.04.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Городнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городнова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городнова Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1883 ст.
Дочь: Зайцева (Городнова) Ксения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.04.1907 ст.
умер от простуды