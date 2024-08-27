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Соколова Мария Михайловна

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1908

Муж: Соколов Николай Алексеевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Соколова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Соколов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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