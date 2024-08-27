Соколова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Соколова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Соколов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно