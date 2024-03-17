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Рыбалко Светлана Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатенко-Рыбалко Ксения Мхайловка

Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбалко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
30.10.1991

Дочь: Андрюк-Рыбалко Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Михайлович

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