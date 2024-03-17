Рыбалко Светлана Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатенко-Рыбалко Ксения Мхайловка
Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1991
Дочь: Андрюк-Рыбалко Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Михайлович