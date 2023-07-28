Попова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Евдокия

Попова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван-младший Емельянович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Попов Михей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван-младший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Попова (Попова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван-младший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван-младший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.