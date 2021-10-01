Смирнова Альбина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1940
Дата смерти01.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1940
Отец: Какура Семен Савельевич
Мать: Какура Ефимия Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1962
Дочь: Труфанова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
16.03.1965
Сын: Смирнов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич
Смерть
01.10.2021