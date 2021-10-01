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Смирнова Альбина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1940

Дата смерти

01.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1940

Отец: Какура Семен Савельевич

Мать: Какура Ефимия Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1962

Дочь: Труфанова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
16.03.1965

Сын: Смирнов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич

Смерть
01.10.2021

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