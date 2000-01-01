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Харин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харин Иван Тихонович

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Лида Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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