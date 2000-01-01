Харин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харин Иван Тихонович
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Лида Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно