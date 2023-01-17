Анисия Никитична
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Никита Иоанникиевич
Мать: Ефимия Андреевна
Крещение
24.07.1808
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Тоя ж деревни крестьянин Федот Федоров
Крещение
20.10.1810
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Крестьянин Федот Ильин
Крещение
07.06.1812
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Тоя ж деревни крестьянин Федот Логинов
Место жительства
Неизвестно
Высоково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно