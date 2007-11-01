Удовенко Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдовенко Владимир Петрович

Удовенко Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1931

Дата смерти

01.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1956

Сын: Удовенко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Удовенко Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
20.11.1963

Сын: Удовенко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Удовенко Наталья Андреевна

Набережный, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
01.11.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.