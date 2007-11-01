Удовенко Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1931
Дата смерти01.11.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1956
Сын: Удовенко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Удовенко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
20.11.1963
Сын: Удовенко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Удовенко Наталья Андреевна
Набережный, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
01.11.2007