Беляй Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: Исак
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Захарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Ануфрий
Отец ребёнка: Беляй Захарий
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Беляй Тимофей
Отец ребёнка: Беляй Захарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Беляй) Пелагея
Отец ребёнка: Беляй Захарий
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Беляй Митрофан
Отец ребёнка: Беляй Захарий
Смерть
Неизвестно