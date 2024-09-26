Беляй Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Исак

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Захарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Ануфрий

Отец ребёнка: Беляй Захарий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Беляй Тимофей

Отец ребёнка: Беляй Захарий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Беляй) Пелагея

Отец ребёнка: Беляй Захарий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Беляй Митрофан

Отец ребёнка: Беляй Захарий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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