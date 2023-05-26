Беляева АНАСТАСИЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева АНАСТАСИЯ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шельгорн ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Беляев ВЛАДИМИР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Беляев ВЛАДИМИР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Беляев ВЛАДИМИР

Рождение ребёнка
?.01.1960

Дочь: Беляева СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Беляев ВЛАДИМИР

Рождение ребёнка
22.11.1960

Дочь: Кривошапко (Беляева) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Беляев ВЛАДИМИР

Смерть
Неизвестно

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