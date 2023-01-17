Корелина Евдокия Космьинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина Евдокия Космьинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1885

Сын: Корелин Александр Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Абрамова Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1889

Сын: Корелин Константин Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1890

Сын: Корелин Артемий Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
1891
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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