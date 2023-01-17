Корелина Евдокия Космьинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1885
Сын: Корелин Александр Захарович
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Абрамова Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1889
Сын: Корелин Константин Захарович
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1890
Сын: Корелин Артемий Захарович
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
1891
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область