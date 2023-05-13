Алексеенко Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1986

Отец: Батрунов Сергей Васильевич

Мать: Батрунова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.2006

Дочь: Алексеенко Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.2007

Сын: Алексеенко Павел Алексеевис

Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.2012

Дочь: Алексеенко Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.2017

Сын: Алексеенко Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич

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