Алексеенко Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1986
Рождение ребёнка
23.08.2006
Дочь: Алексеенко Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.2007
Сын: Алексеенко Павел Алексеевис
Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.2012
Дочь: Алексеенко Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.2017
Сын: Алексеенко Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеенко Алексей Николаевич