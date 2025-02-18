Антипов Павел Никитович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Антипов Павел Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Черникова (Антипова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно

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