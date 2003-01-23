Комиссаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссаров Александр

Место рождения

д.Толстиково, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

26.10.1956

Дата смерти

23.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Толстиково, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.01.2003
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