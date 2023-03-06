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Батарин Филипп Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батарин Алексей Калинин

Мать: Батарина Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батарина Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батарина) Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батарин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батарин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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