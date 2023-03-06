Батарин Филипп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батарин Алексей Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батарина) Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батарин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батарин Алексей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно