Ярков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти21.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Ярков Алексей Федорович
Мать: Яркова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Яркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ярков Иван Иванович
Мать ребёнка: Яркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яркова Татьяна Ивановна
Смерть
21.12.1916