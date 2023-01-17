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Ярков Иван Алексеевич

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Место рождения

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

21.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ярков Алексей Федорович

Мать: Яркова Ксения Федоровна

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ярков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Яркова Татьяна Ивановна

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ярков Иван Иванович

Мать ребёнка: Яркова Татьяна Ивановна

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркова Татьяна Ивановна

Смерть
21.12.1916
Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
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