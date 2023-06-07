Никита Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Козма Назаров
Мать: Мать Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Корней Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гаврила Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Никифорова
Смерть
1804