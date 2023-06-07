Никита Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Кузьмин

Никита Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Козма Назаров

Мать: Мать Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Корней Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Гаврила Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Никифорова

Смерть
1804
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