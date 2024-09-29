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Умнов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908

Отец: Умнов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умнова (Беланина) (Торова) Мария

Рождение ребёнка
29.10.1928

Сын: Умнов Михаил

Мать ребёнка: Умнова (Беланина) (Торова) Мария

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Люлина (Умнова) Ирина (Антонина)

Мать ребёнка: Умнова (Беланина) (Торова) Мария

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на фронте

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