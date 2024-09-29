Умнов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908
Отец: Умнов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1928
Сын: Умнов Михаил
Мать ребёнка: Умнова (Беланина) (Торова) Мария
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Люлина (Умнова) Ирина (Антонина)
Мать ребёнка: Умнова (Беланина) (Торова) Мария
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на фронте