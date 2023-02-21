Усов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Филатова Евдокия Фёдоровна
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО-АИС ф.И331 оп.2 д.1076 Архангельская церковь село Ячейка. Метрическая книга, скан 260 09.12.1883 Жених: Деревни Перовка государственный крестьянин Константин Макарьев сын Филатов 18лет Невеста: д... Показать все
Смерть
Неизвестно