Коваль Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Сергей

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

18.03.1959

Дата смерти

24.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
24.10.2018
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно

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