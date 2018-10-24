Коваль Сергей
Место рождения
Дата рождения18.03.1959
Дата смерти24.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.10.2018
Похороны
Неизвестно