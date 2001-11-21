Майоров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1964

Дата смерти

21.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1989

Жена: скрыто настройками приватности

гражданский брак пос.Российский Октябрьский р-н Оренбургской области
Смерть
21.11.2001
пос.Российский Октябрьского р-на Оренбургской области
Похороны
Неизвестно
пос.Российский Октябрьского р-на Оренбургской области
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