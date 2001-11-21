Майоров Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1964
Дата смерти21.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1989
Жена: скрыто настройками приватности
гражданский брак пос.Российский Октябрьский р-н Оренбургской области
Смерть
21.11.2001
пос.Российский Октябрьского р-на Оренбургской области
Похороны
Неизвестно
пос.Российский Октябрьского р-на Оренбургской области