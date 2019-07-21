Досаев Гайфетдин Ахмятович
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения17.01.1954
Дата смерти21.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
11.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Бутово
Рождение ребёнка
04.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.07.2019
г. Москва 89161629118
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.