Досаев Гайфетдин Ахмятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досаев Гайфетдин Ахмятович

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

17.01.1954

Дата смерти

21.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954

Отец: Досаев Ахмят Жамал Улы

Мать: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
11.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Бутово
Рождение ребёнка
04.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.07.2019
г. Москва 89161629118
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.
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