Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Сергей Иванович

Мать: (Архипова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приданова (Скаткова) Вера Константиновна

Отец ребёнка: Скатков Константин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скатков Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1929

Сын: Скатков Виктор Константинович

Отец ребёнка: Скатков Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Федотова (Скаткова) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Скатков Константин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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