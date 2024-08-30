Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приданова (Скаткова) Вера Константиновна
Отец ребёнка: Скатков Константин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1929
Сын: Скатков Виктор Константинович
Отец ребёнка: Скатков Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Федотова (Скаткова) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Скатков Константин Дмитриевич
Смерть
Неизвестно