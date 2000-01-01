Осинкина (Осинкина) Мария Сисоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина (Осинкина) Мария Сисоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1793 и 1794

Дата смерти

Между 1852 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794

Отец: Сисой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1841

Сын: Осинкин Василий Захарович

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
04.08.1842

Сын: Осинкин Дометий Захарович

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.08.1843

Сын: Осинкин Лаврентий Захарович

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.10.1844

Сын: Осинкин Ерофей Захарович

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.12.1847

Дочь: Осинкина Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Рождение ребёнка
01.04.1849

Сын: Осинкин Никита Захарович

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
28.03.1851

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.06.1852

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1852 и 1858
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