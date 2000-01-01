Осинкина (Осинкина) Мария Сисоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1793 и 1794
Дата смертиМежду 1852 и 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1793 и 1794
Отец: Сисой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1841
Сын: Осинкин Василий Захарович
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
04.08.1842
Сын: Осинкин Дометий Захарович
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.08.1843
Сын: Осинкин Лаврентий Захарович
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.10.1844
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.12.1847
Дочь: Осинкина Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Рождение ребёнка
01.04.1849
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
28.03.1851
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.06.1852
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Осинкин Захар Миронович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1852 и 1858