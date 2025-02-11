Широченкова Евдокия
женский, родилась 1792
умерла Неизвестно
Дети
Широченков Степан Тимофеевич1808 г.р.
Широченков Николай Тимофеевич1810 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Широченков Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Широченков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Широченкова) Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Труфанова (Широченкова) Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов
д. Широченкова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Широченкова) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно