Широченкова Евдокия 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Широченкова Евдокия

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1792

умерла Неизвестно

Дети
Широченков Степан Тимофеевич1808 г.р.
Широченков Николай Тимофеевич1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Широченков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Широченков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Широченкова) Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Труфанова (Широченкова) Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов

д. Широченкова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Широченкова) Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Широченков Тимофей Иванов

Смерть
Неизвестно

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