Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Козьма Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Васильевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Васильевич
Смерть
После 1795