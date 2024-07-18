Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Козьма Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Васильевич

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1771

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Васильевич

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Васильевич

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Васильевич

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1795

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