(Дрёмина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дрёмина) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920

Отец: Дрёмин Михаил

Мать: Дрёмина Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Федор

Смерть
Неизвестно
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