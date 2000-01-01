(Дрёмина) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920
Отец: Дрёмин Михаил
Мать: Дрёмина Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Федор
Смерть
Неизвестно