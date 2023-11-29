Зиновия Иванова
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Карлагина) Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Карлагин Никифор Иванович
Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев
Смерть
Неизвестно