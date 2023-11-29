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Зиновия Иванова

Место рождения

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Карлагина) Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Карлагин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Карлагин Федор Иванович

Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Карлагин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Карлагин Иван Иванович

Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Карлагин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Карлагин Степан Иванович

Отец ребёнка: Карлагин Иван Дементиев

Смерть
Неизвестно

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