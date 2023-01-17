Баранова (Брикнер) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.
Отец: Брикнер Василий Стефанович
Мать: не указана
Отец- канцелярский служитель. Год и место рождения взяты с большой долей вероятности, судя по записи в МК о ее венчании.
Бракосочетание
02.10.1860 ст.
Рядовой Пермской градской полиции 2-ой части, в 27 лет венчался с дочерью канцелярского служителя, ей -21 год, венчание - в Петропавловском соборе Перми - запись в МК Петропавловского собора. А своих... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1861 ст.
Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич
Запись о рождении - в МК Свято-Троицкой церкви Перми.
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич
Крещена в Свято-Троицкой церкви Перми.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Татиана Петровна
Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Баранов Константин Петрович
Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Александр Петрович
Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно