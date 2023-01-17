Баранова (Брикнер) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Брикнер) Александра Васильевна

Баранова (Брикнер) Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.

Отец: Брикнер Василий Стефанович

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Отец- канцелярский служитель. Год и место рождения взяты с большой долей вероятности, судя по записи в МК о ее венчании.
Бракосочетание
02.10.1860 ст.

Муж: Баранов Петр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рядовой Пермской градской полиции 2-ой части, в 27 лет венчался с дочерью канцелярского служителя, ей -21 год, венчание - в Петропавловском соборе Перми - запись в МК Петропавловского собора. А своих... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1861 ст.

Сын: Баранов Николай Петрович

Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Запись о рождении - в МК Свято-Троицкой церкви Перми.
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Крещена в Свято-Троицкой церкви Перми.
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Татиана Петровна

Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Баранов Константин Петрович

Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Александр Петрович

Отец ребёнка: Баранов Петр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close