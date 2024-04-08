Овчинникова Апросинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Апросинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Овчинникова Маланья Тимофеевна

Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Семёнович

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Овчинников Мосей Тимофеевич

Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Семёнович

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Тимофей Семёнович

Смерть
После 1897
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