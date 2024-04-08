Овчинникова Апросинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Овчинникова Маланья Тимофеевна
Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Семёнович
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Овчинников Мосей Тимофеевич
Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Семёнович
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897