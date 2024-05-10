Негуляев Алексей Матвеевич
Место рождениясело Кабановка
Дата рождения12.02.1904
Дата смерти1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904
Отец: Негуляев Матвей Михайлович
Мать: Анна Гурьянова
село Кабановка
Рождение ребёнка
10.04.1927
Сын: Негуляев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Негуляева Анастасия Васильевна
г. Минусинск
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Негуляева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Негуляева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негуляев Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Негуляева Елена Николаевна
г. Пласт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959