Негуляев Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегуляев Алексей Матвеевич

Негуляев Алексей Матвеевич

avatar

Место рождения

село Кабановка

Дата рождения

12.02.1904

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904

Отец: Негуляев Матвей Михайлович

Мать: Анна Гурьянова

село Кабановка
Рождение ребёнка
10.04.1927

Сын: Негуляев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Негуляева Анастасия Васильевна

г. Минусинск
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Негуляева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Негуляева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негуляев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Негуляева Елена Николаевна

г. Пласт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негуляева Елена Николаевна

Смерть
1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close