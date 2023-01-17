Федосия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.
Дочь: Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
03.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
08.04.1915 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно