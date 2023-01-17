Федосия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.

Дочь: Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Сын: Пушкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1913 ст.

Сын: Пушкин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1915 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Пушкин Павел Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин Павел Григорьевич

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