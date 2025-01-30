Чинилин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1903
Отец: Чинилин Иоанн Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
01.04.1933
Мать ребёнка: Шутова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Чинилина Ионова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Шутова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно