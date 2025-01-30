Чинилин Василий Иванович 26.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чинилин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1903

Отец: Чинилин Иоанн Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
01.04.1933

Сын: Чинилин Лев Васильевич

Мать ребёнка: Шутова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Чинилина Ионова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Шутова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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